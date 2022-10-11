Унаслідок російської агресії вже загинуло 422 українські дитини

Станом на 10 жовтня більше ніж 1226 дітей постраждали в Україні внаслідок нападу Росії.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

422 дитини загинуло та понад 804 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

“Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях”, – зазначили в ОПУ.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 405, Харківській – 252, Київській – 116, Миколаївській – 76, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Запорізькій – 68, Херсонській – 57, Дніпропетровській - 30.

Збільшилася кількість постраждалих дітей внаслідок обстрілу військами РФ 9 жовтня м. Запоріжжя. Одна дитина загинула та одинадцять поранено.

У ніч на 10 жовтня внаслідок обстрілу ворогом Миколаївської області отримала поранення 3-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2608 закладів освіти, 313 зруйновано повністю.

В ОПУ нагадати, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

“Діти війни” – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.