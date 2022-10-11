Блінкен про масований обстріл РФ: удари Кремля знову демонструють, хто правий, а хто винен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вкотре висловив підтримку українському народу у його боротьбі з російським агресором.

Про це держсекретар написав у Твіттері.

Блінкен додав, що удари Кремля в Україні 10 жовтня вражали невійськові цілі та вбивали мирних жителів.

“Вони знову демонструють, хто правий, а хто винен. Народу України: Сполучені Штати підтримують вас”, – написав держесекретар.

Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включно з передовими системами ППО.

Унаслідок ворожої масованої ракетної атаки вранці 10 жовтня сталося влучання в об’єкти критичної інфраструктури у восьми областях і столиці. Станом на 21:00 кількість жертв ракетних обстрілів в Україні становила 14 осіб, травмовано 97 осіб.