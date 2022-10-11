Байден і G7 проведуть сьогодні віртуальну зустріч щодо підтримки України

Йтиметься також про притягнення Путіна до відповідальності за агресію.

Президент США Джо Байден і лідери Великої семи (G7) проведуть віртуальну зустріч у вівторок, 11 жовтня, на якій говоритимуть про свою відданість підтримці України.

Про це пише Reuters з посиланням на Білий дім.

Також буде йтися про притягнення президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за агресію Росії, включно за вчорашні ракетні удари по Україні.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі.

Унаслідок ворожої масованої ракетної атаки вранці 10 жовтня сталося влучання в об’єкти критичної інфраструктури у восьми областях і столиці. Станом на 21:00 кількість жертв ракетних обстрілів в Україні становила 14 осіб, травмовано 97 осіб.