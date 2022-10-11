Настав час подивитися правді в очі і визнати Росію терористичною державою, – Резніков

"Як це вже зробили Україна і Латвія".

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав юридично визнати Росію терористичною державою.

Про це він написав у Твіттері.

Міністр навів приклад Латвії і Естонії, яка готується це зробити.

“Настав час подивитися правді в очі і юридично визнати Росію терористичною державою. Як це вже зробили Україна і Латвія, і готується зробити Естонія. Будьте сміливими, як українці!”, – йдеться у повідомленні.

It's time to face the truth and legally recognize russia as a terrorist state. As Ukraine and Latvia have already done, and Estonia is preparing to do. Be brave like Ukrainians!#russiaisaterrorisstate — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 10, 2022

Нагадаємо, у серпні с ейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму і закликав країни Європейського Союзу обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусі.

У вересні Міжнародна робоча група з питань санкцій обґрунтувала необхідність внесення РФ до списку держав – спонсорів тероризму.

Унаслідок ворожої масованої ракетної атаки вранці 10 жовтня сталося влучання в об’єкти критичної інфраструктури у восьми областях і столиці. Станом на 21:00 кількість жертв ракетних обстрілів в Україні становила 14 осіб, травмовано 97 осіб.