Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Вісім російських літаків Ту-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
Вісім російських літаків Ту-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"
Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"
Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал у Києві
Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал у Києві
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
Масована атака Росії: що відбувалося в Києві та областях
Масована атака Росії: що відбувалося в Києві та областях
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Настав час подивитися правді в очі і визнати Росію терористичною державою, – Резніков

"Як це вже зробили Україна і Латвія".

Настав час подивитися правді в очі і визнати Росію терористичною державою, – Резніков
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав юридично визнати Росію терористичною державою.

Про це він написав у Твіттері.

Міністр навів приклад Латвії і Естонії, яка готується це зробити. 

“Настав час подивитися правді в очі і юридично визнати Росію терористичною державою. Як це вже зробили Україна і Латвія, і готується зробити Естонія. Будьте сміливими, як українці!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму і закликав країни Європейського Союзу обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусі.

У вересні Міжнародна робоча група з питань санкцій обґрунтувала необхідність внесення РФ до списку держав – спонсорів тероризму.

Унаслідок ворожої масованої ракетної атаки вранці 10 жовтня сталося влучання в об’єкти критичної інфраструктури у восьми областях і столиці. Станом на 21:00 кількість жертв ракетних обстрілів в Україні становила 14 осіб, травмовано 97 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також