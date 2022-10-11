Поліція Харківщини викрила “підприємця-колаборанта”

Дружині “підприємця” поки про підозру не оголосили.

Співробітники поліції Харківської області підозрюють мешканця с. Савинці у колабораційний діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Поліцейські встановили, що за час окупації селища Савинці 37-річний місцевий житель разом зі своєю дружиною, які до вторгнення ворога працювали найманими працівниками заправки, за підтримки військових РФ проголосили себе підприємцями”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що подружжя зайняло територію автозаправної станції, і почало продаж паливно-мастильних матеріалів, які їм постачали військові Росії.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Питання про притягнення до відповідальності дружини підозрюваного вирішується.

Санкція статті передбачає позбавлення волі трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харківській області російські окупанти розстріляли чотирьох цивільних українців, які ховалися у погребі.