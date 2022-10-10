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Під час однієї повітряної тривоги в українському небі знищили 13 дронів-камікадзе росіян

Українські захисники добре навчились збивати іранські дрони-камікадзе.

Під час однієї повітряної тривоги в українському небі знищили 13 дронів-камікадзе росіян
Фото: t.me/AFUStratCom/6501

Друга “велика”, яка була оголошена після обіду сьогодні, 10 жовтня, в першу чергу була пов’язана з іранськими дронами-камікадзе “Shahed-136”.

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ці дрони атакували Київ та північні області України з Курської області РФ та Білорусі.

Сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування “Центр” знищили 9 “Shahed-136”.

Крім того, зенітниками повітряного командування “Схід” було знищено ще чотири “Shahed-136”.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 10 жовтня, в небі над Херсонщиною збили черговий російський літак.

Як раніше повідомлялось, у Ростовській області 10 жовтня розбився штурмовик Су-25. Також сьогодні розбився російський Су-24. Екіпаж катапультувався.

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