У місті Джанкой на півночі окупованого Криму пролунав вибух.

Телеграм-канал “Кримський вітер” повідомив з посиланням на джерела, що вибух стався у вертольотній частині на околиці міста.

Є загиблі та поранені військовослужбовці.

На аеродромі Джанкою дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52 окупантів. Там же дислокуються гелікоптери прикордонної служби ФСБ РФ.

Фото: 24tv.ua

Канал пише, що осколком, який влетів у будинок, поранено дівчинку.

“Є інформація, що російська ППО стріляла за невідомою метою, уламки потрапили до будинку”, – йдеться у повідомленні каналу.

Канал також повідомляє, що до Севастополя звідкись їдуть автомобілі швидкої допомоги із включеними сиренами – вже понад 20 машин проїхало у бік шпиталю Чорноморського флоту та міськлікарні №1.

Про вибухи написав і речник Одеської військової обласної адміністрації Сергій Братчук.

"В Джанкої бавовна. Деякі деталі від кримчан. Що вони так святкують?”, – зазначив він.