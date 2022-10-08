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На залізничній станції Карань на Донеччині пролунав вибух

Станція знаходиться на тимчасово окупованій території області.

На залізничній станції Карань на Донеччині пролунав вибух
Ілюстративне фото
Фото: Скрін з відео

На залізничній станції Карань, що знаходиться на окупованій російськими військами частині Донеччини, пролунав потужний вибух.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Станція Карань. Донецька область. Бавовна! 50 км від Маріуполя", - написав Андрющенко в Telegram.

Він також опублікував відео, де видно, як підіймається високий стовп густого диму. Також, за його словами, чути звуки, схожі на вибухи та детонацію.

Нагадаємо, у вечірньому зведенні Генштаб заявив, що за добу ЗСУ відбили всі атаки російських військ на Донбасі. Також ввіація Сил оборони протягом доби завдала сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника.

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