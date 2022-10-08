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У РФ заявили про трьох загиблих під час вибуху на Кримському мості

Це, ймовірно, пасажири легкового автомобіля.

У РФ заявили про трьох загиблих під час вибуху на Кримському мості
Фото: з відкритих джерел

Слідчий комітет Росії повідомив про загибель 3 людей унаслідок вибуху на Кримському мості. 

Про це йдеться у заяві відомства, розміщеній у соціальній мережі Telegram.

"За попередніми даними, внаслідок події загинули троє людей. Це, ймовірно, пасажири легкового автомобіля, який знаходився поряд з вантажівкою, яка підірвалася", – сказано в повідомленні росіян.

У РФ стверджують, що вже підняли з води тіла 2 загиблих – чоловіка та жінки, їхні особи встановлюються.

Нагадаємо, на Кримському мосту виникла пожежа, горять цистерни з пальним та зруйнована частина дорожнього полотна. Рух Кримським мостом повністю зупинено, на АЗС на півострові утворилися величезні черги.

“Кримська залізниця” повідомила про зупинку руху та затримки потягів. Також повністю зупинено рух автомобільною частиною мосту. Окупаційна влада повідомляє, що планує запускати поромну переправу.

Секретар РНБО Олексій Данілов опублікував змонтоване відео, на якому зображені пожежа на Кримському мосту і виступ Мерилін Монро з піснею "Happy Birthday, Mr President".

Автозаправні станції в окупованому Севастополі призупинили продаж бензину в каністри, щоб не провокувати ажіотаж на тлі перекриття пошкодженого Кримського моста.

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