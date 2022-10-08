Данілов опублікував відео з палаючим Кримським мостом і піснею "Happy Birthday, Mr President"

Сьогодні вранці виникла пожежа на Кримському мосту, що з’єднує Росію і тимчасово окупований Крим.

Секретар РНБО Олексій Данілов опублікував змонтоване відео, на якому зображені пожежа на Кримському мосту і виступ Мерелін Монро з піснею "Happy Birthday, Mr President".

Відео Олексій Данілов опублікував у Facebook.

"Доброго ранку, Україно!", – йдеться у повідомленні секретаря РНБО.

Нагадаємо, на Кримському мосту виникла пожежа, горять цистерни з пальним та зруйнована частина дорожнього полотна. Рух Кримським мостом повністю зупинено, на АЗС на півострові утворилися величезні черги.

“Кримська залізниця” повідомила про зупинку руху та затримки потягів. Також повністю зупинено рух автомобільною частиною мосту. Окупаційна влада повідомляє, що планує запускати поромну переправу.

Станом на 10 ранку відкрите горіння на Кримському мосту ліквідоване.