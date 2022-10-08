Голоси ОПЗЖ: хто у Верховній Раді далі крутить російську “шарманку”
Голоси ОПЗЖ: хто у Верховній Раді далі крутить російську “шарманку”
Мешканка Буковини у багажнику автівки намагалася перевезти через кордон військовозобов’язаного
Мешканка Буковини у багажнику автівки намагалася перевезти через кордон військовозобов’язаного
Український експорт у країни Європейського Союзу досягає довоєнного рівня: ситуація в економіці та фінансових ринках
Український експорт у країни Європейського Союзу досягає довоєнного рівня: ситуація в економіці та фінансових ринках
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Герман Галущенко: Росіяни вкрали в Чорнобилі оленячі роги, рівень їхнього опромінення – просто катастрофа
Герман Галущенко: Росіяни вкрали в Чорнобилі оленячі роги, рівень їхнього опромінення – просто катастрофа
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія втратила за добу близько 380 окупантів і багато військової техніки

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.

Російська армія втратила за добу близько 380 окупантів і багато військової техніки
Фото: Сухопутні війська ЗСУ у Telegram

З початку повномасштабного вторгнення по 8 жовтня російська армія втратила на війні з Україною 62 060 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 380 окупантів, 6 танків, гелікоптер і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 62 060 (+380) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2472 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 111 (+18) од,
  • артилерійських систем – 1 459 (+4) од,
  • РСЗВ – 345 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 180 (+3) од,
  • літаків – 266 (+0) од,
  • гелікоптерів – 234 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 079 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 875 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 136 (+1).

 

Нагадаємо, минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве, Одрадівка, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також