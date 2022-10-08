У Кривому Розі викрили прихильника “руського миру”, - Вілкул

СБУ викрила мешканця Кривого Рогу, який був прихильником “руського миру”.
Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Колишній працівник одного з промислових підприємств міста агресивно та активно вів особисту сторінку у забороненій соцмережі.
“Пости з підтримки ведення бойових дій проти українського народу та окупації території нашої країни стали основним контентом його аккаунта в інтернеті”, - розповів Вілкул.
Він додав, що під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, які він використовував у протиправній діяльності.
Нагадаємо, за матеріалами СБУ до 15 років позбавлення волі засуджено організатора міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ, якого визнали винним у державній зраді.