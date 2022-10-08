У Кривому Розі викрили прихильника “руського миру”, - Вілкул

Спецслужби продовжують викривати колаборантів, які підтримують окупантів та путінський режим.

СБУ викрила мешканця Кривого Рогу, який був прихильником “руського миру”.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Колишній працівник одного з промислових підприємств міста агресивно та активно вів особисту сторінку у забороненій соцмережі.

“Пости з підтримки ведення бойових дій проти українського народу та окупації території нашої країни стали основним контентом його аккаунта в інтернеті”, - розповів Вілкул.

Він додав, що під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, які він використовував у протиправній діяльності.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ до 15 років позбавлення волі засуджено організатора міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ, якого визнали винним у державній зраді.