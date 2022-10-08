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У Кривому Розі викрили прихильника “руського миру”, - Вілкул

Спецслужби продовжують викривати колаборантів, які підтримують окупантів та путінський режим. 

У Кривому Розі викрили прихильника “руського миру”, - Вілкул
Фото: Пресслужба СБУ

СБУ викрила мешканця Кривого Рогу, який був прихильником “руського миру”.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Колишній працівник одного з промислових підприємств міста агресивно та активно вів особисту сторінку у забороненій соцмережі. 

“Пости з підтримки ведення бойових дій проти українського народу та окупації території нашої країни стали основним контентом його аккаунта в інтернеті”, - розповів Вілкул.

Він додав, що під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, які він використовував у протиправній діяльності.  

Нагадаємо, за матеріалами СБУ до 15 років позбавлення волі засуджено організатора міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ, якого визнали винним у державній зраді.

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