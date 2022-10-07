На ЗАЕС обстріли окупантів призвели до пошкодження лінії електропередач, Гроссі їде в Росію

Внаслідок вчорашнього обстрілу за межами майданчика Запорізької АЕС була пошкоджена лінія електропередач, яка подає енергію до 6 реакторного блоку.

Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства атомної енергії.

Це призвело до того, що блок був змушений залучити свої аварійні дизель-генератори. Вони працювали півтори години, поки до блоку не підключили альтернативне джерело енергії від чотирьох інших реакторів.

"Інцидент ще раз підкреслив хитку ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на найбільшій в Європі атомній електростанції, яка зараз перебуває в зоні активних бойових дій, і особливо вразливі зовнішні джерела енергії, які необхідні для охолодження та інших важливих функцій ядерної безпеки та захисту, а також під час поточної охолоджувальної зупинки всіх шести реакторів станції", - йдеться в заяві МАГАТЕ.

Гендиректор агентства Рафаель Гроссі зазначив, що працівники ЗАЕС щоразу знаходять розв'язання серйозних проблем, спричинених війною, але потрібно терміново створити безпечне середовище для станції та персоналу.

За інформацією МАГАТЕ, Гроссі на початку наступного тижня їде в Росію. Там заплановані консультації щодо плану зі створення зони ядерної безпеки і захисту довкола ЗАЕС.

Експерти агентства, які нині прибули на станцію, нададуть підтримку в створенні такої зони, додав очільник МАГАТЕ. За словами Гроссі, місія перебуватиме на атомній електростанції доти, доки це було потрібно.

Нагадаємо, нині на Запорізькій атомній електростанції провели першу ротацію представників місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Тепер тут перебуватимуть четверо експертів замість двох.

Тим часом російські окупанти викрали печатку ЗАЕС, яка засвідчувала право підпису документів. Таким чином вони продовжують спроби захоплення станції.