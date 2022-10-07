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​На ЗАЕС відбулася перша ротація місії МАГАТЕ

Чисельність представників місії збільшили.

​На ЗАЕС відбулася перша ротація місії МАГАТЕ
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

На Запорізькій атомній електростанції провели першу ротацію представників місії Міжнародного агентства з атомної енергії.

Про це йдеться в дописі МАГАТЕ у Twitter.

Генсек агентства Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація завершена.

"Тепер на заводі знаходиться нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки, безпеки та гарантій", - йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, сьогодні на Запорізьку АЕС анонсували прибуття 4 експертів МАГАТЕ. Вони мали замінити тих, хто зараз перебуває на електростанції.

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