​На ЗАЕС відбулася перша ротація місії МАГАТЕ

На Запорізькій атомній електростанції провели першу ротацію представників місії Міжнародного агентства з атомної енергії.

Про це йдеться в дописі МАГАТЕ у Twitter.

Генсек агентства Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація завершена.

"Тепер на заводі знаходиться нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки, безпеки та гарантій", - йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, сьогодні на Запорізьку АЕС анонсували прибуття 4 експертів МАГАТЕ. Вони мали замінити тих, хто зараз перебуває на електростанції.