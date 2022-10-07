Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

В Енергодарі потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії, – мер міста

Разом зі світлом зникли водопостачання та інтернет.

В Енергодарі потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії, – мер міста
Фото: slovoidilo.ua

В Енергодарі окупанти посилили провокації.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"В даний час надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Разом зі світлом зникло і водопостачання. В місті немає інтернету", – йдеться у повідомленні.

Наразі з’ясовується інформація щодо можливих руйнувань і постраждалих.

Крім того, Дмитро Орлов повідомив, що радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та в самому місті в нормі.

Нагадаємо, 87% мешканців Енергодара не підтримують "приєднання" Запорізької області до РФ. Місцеві жителі виступають категорично проти окупаційної влади та приєднання до РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також