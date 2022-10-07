В Енергодарі потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії, – мер міста

В Енергодарі окупанти посилили провокації.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"В даний час надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Разом зі світлом зникло і водопостачання. В місті немає інтернету", – йдеться у повідомленні.

Наразі з’ясовується інформація щодо можливих руйнувань і постраждалих.

Крім того, Дмитро Орлов повідомив, що радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та в самому місті в нормі.

Нагадаємо, 87% мешканців Енергодара не підтримують "приєднання" Запорізької області до РФ. Місцеві жителі виступають категорично проти окупаційної влади та приєднання до РФ.