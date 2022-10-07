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У столиці відновлює роботу Київський фунікулер

Підйомник має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки.

У столиці відновлює роботу Київський фунікулер
Фото: Віталій Кличко у Telegram

У понеділок, 10 жовтня, відновлює роботу Київський фунікулер. Весною він був закритий через бойові дії, а в червні пройшов плановий щорічний ремонт.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

"Навесні, під час активних бойових дій під Києвом, фунікулер, за участі волонтерів, законсервували. Адже підйомник має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки. Особливою цінністю пам’ятки є вітражі авторства українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути, розміщені у вестибюлях", – розповів міський голова.

 

Мер додав, що у червні фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. Під час робіт фахівці "Київпастрансу" здійснили технічне обслуговування і обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв і систем підйомника. А система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла випробування під великим навантаженням. Також обстежили колії та контактну мережу.

Фунікулер підготовлений до відновлення експлуатації, запуск підйомника отримав погодження від органів захисту культурної спадщини.

Нагадаємо, громадський транспорт Києва зупинятиметься під час повітряної тривоги. Зупинки будуть обладнані інформацією про найближчі укриття.

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