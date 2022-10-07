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До Києва завітало "бабине літо"

Тепла погода триватиме ще кілька днів.

До Києва завітало "бабине літо"
Фото: facebook/Mysh Mark

Із 6 жовтня в Києві настало "бабине літо"

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляють, що з 6 жовтня у столиці встановився антициклонічний характер погоди, який, за прогнозами синоптиків, триватиме в наступні дні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що середньодобова температура повітря у четвер перевищила +11,5°С.

За прогнозами синоптиків, "бабине літо" триватиме до переходу цього показника через +11,5°С у бік зниження.

Нагадаємо, літо 2022 року в Європі було найспекотнішим за час спостережень.

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