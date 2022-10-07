Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
ГоловнаСуспільствоВійна

У трьох районах Київської області можливі звуки вибухів через розмінування

Фахівці знешкоджуватимуть залишену росіянами вибухівку. 

У трьох районах Київської області можливі звуки вибухів через розмінування
Фото: Пресслужба ДСНС

У Бучанському, Вишгородському та Броварському районах Київської області протягом пʼятниці можливі звуки вибухів.

До 16 години в цих районах піротехніки будуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами. Про це повідомили в телеграмі Київської ОВА

"У зв’язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів", – йдеться у повідомленні. 

Київська ОВА закликала дотримуватися правил безпеки і слідкувати за офіційними повідомленнями. 

Учора під час тренувань саперів у столиці та передмісті було чути гучний вибух. 

Центр стратегічних комунікацій закликав українців бути пильними на тлі активізації ворожих атак безпілотниками. Вони складно виявляються ППО, оскільки летять на низькій висоті. Росія била ударними безпілотниками і по Півдню, і по Харкову, і по Київській області. Прикметною рисою іранських БПЛА, які застосовує ворог, є гучне ревіння, схоже на роботу мопеда чи бензопили. Оборонці знищили 60% від кількості запущених ворогом ударних безпілотників. 

Українців закликають перебувати в укриттях під час тривог. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також