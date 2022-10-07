У трьох районах Київської області можливі звуки вибухів через розмінування

У Бучанському, Вишгородському та Броварському районах Київської області протягом пʼятниці можливі звуки вибухів.

До 16 години в цих районах піротехніки будуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами. Про це повідомили в телеграмі Київської ОВА.

"У зв’язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів", – йдеться у повідомленні.

Київська ОВА закликала дотримуватися правил безпеки і слідкувати за офіційними повідомленнями.

Учора під час тренувань саперів у столиці та передмісті було чути гучний вибух.

Центр стратегічних комунікацій закликав українців бути пильними на тлі активізації ворожих атак безпілотниками. Вони складно виявляються ППО, оскільки летять на низькій висоті. Росія била ударними безпілотниками і по Півдню, і по Харкову, і по Київській області. Прикметною рисою іранських БПЛА, які застосовує ворог, є гучне ревіння, схоже на роботу мопеда чи бензопили. Оборонці знищили 60% від кількості запущених ворогом ударних безпілотників.

Українців закликають перебувати в укриттях під час тривог.