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Резніков звернувся до російських військових: ​"Наш президент – зі своєю армією. А де ваш?"

Голова Міноборони закликав окупантів не марнувати час на війні в Україні, а рятувати Росію.

Резніков звернувся до російських військових: ​"Наш президент – зі своєю армією. А де ваш?"
Фото: надано пресслужбою МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до російських військових. Він закликав їх не марнувати час на війні проти України і врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження.

"Вас ошукали і зрадили. Вам обіцяли легку прогулянку, а відправили в пастку. Ви платите кров’ю за чиїсь фантазії та хибні цілі", – сказав Резніков.

Міністр зазначив, що президент України Володимир Зеленський відвідує фронт. 

"Наш президент – зі своєю армією. А де ваш?" – запитує він у росіян.

Голова Міноборони наголосив, що українці пишаються своїми захисниками і роблять усе можливе, щоб визволити полонених.

"Вони – сіль нашої землі. Ми піклуватимемося про них і після війни. А хто ви тепер? Запитайте себе – ким вас вважають? Ким ви будете після цієї війни для своїх дітей та онуків, коли вони взнають правду? Як увійдете в історію? Як ті, хто воював під одним прапором із зеками? Ви і залишитеся в пам’яті як злодії, ґвалтівники та вбивці. Я вам скажу, що буде далі. Тисячі російських парубків загинуть. Ще більше залишиться без рук, без ніг. Але їх осоромлять. А вас зроблять винними. І знову зрадять", – сказав Резніков.

"Я не даватиму вам порад. Просто знайте. Українцям не потрібна російська земля – нам достатньо власної. І ми повернемо її всю. Ми гарантуємо життя, безпеку та справедливість усім, хто відмовиться воювати негайно. І ми досягнемо трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази. Ви ще можете врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження. Але час минає. Не проґавте його", – додав міністр. 

Відео, а також повний текст звернення Резнікова російською мовою опубліковане в YouTube.

Нагадаємо, Росія вже втратила в Україні більше 61 000 військових. При цьому російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що за майже сім місяців війни в Україні РФ втратила менше 6000 осіб, а президент Путін 21 вересня  оголосив часткову мобілізацію. Він  планує кинути на війну в Україні 300 000 резервістів. 

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