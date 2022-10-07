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​Окупанти за ніч шість разів ударили по Нікополю з РСЗВ та важкої артилерії

У місто прилетіли майже 40 снарядів, є значні руйнування.

​Окупанти за ніч шість разів ударили по Нікополю з РСЗВ та важкої артилерії

Уночі росіяни атакували шість разів ударили по Нікопольщині з РСЗВ та важкої артилерії – зокрема в Нікополь прилетіли майже 40 снарядів, є значні руйнування.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів… Російські окупаційні війська шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали", - написав він.

Голова ОВА зазначив, що в Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж 10 приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.

У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань уточнюються.

В інших районах лунала сирена, однак минулося без ворожих ударів і на цю хвилину - спокійно.

Нагадаємо, 5 жовтня російські окупаційні війська обстріляли два райони Дніпропетровської області. Вчора ворог також бив по Нікополю. Також під обстріл потрапили три громади – Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Їх атакували 5 разів.

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