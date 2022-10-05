Російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини, - Лукашук

Сьогодні, 5 жовтня, російські окупаційні війська обстріляли два райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Він зазначив, що в Нікопольському районі окупанти зі ствольної артилерії вдарили по Червоногригорівській громаді.

Крім того, ворожа ракета прилетіла в Новомосковський район. Фахівці проводять ідентифікацію уламків ракети.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо минулої ночі росіяни обстріляли Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку громади на Дніпропетровщині з "Градів" та важкої артилерії.