Попередньо, люди не постраждали.

Сьогодні вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" та важкої артилерії. Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

"«Градами» та важкою артилерією три громади Нікопольського району - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку. Попередньо, люди не постраждали", - написав він у Telegram.

У Червоногригорівській громаді два будинки знищено, до 20 понівечено. Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередачі. У Нікополі обстрілом побили бази відпочинку.

У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстеження території. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Нагадаємо, ввечері 4 жовтня окупанти вдарили по Марганецькій громаді в Нікопольському районі з "Градів". А позаминулої ночі російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Найбільше постраждав Нікополь – туди прилетіло 30 снарядів з "градів" і важкої артилерії.