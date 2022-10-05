Генасамблея ООН обговорить 10 жовтня анексію Росією українських територій, – ЗМІ

Генеральна асамблея ООН наступного понеділка, 10 жовтня проведе засідання для обговорення анексії Росією українських територій.

Про це повідомляє Anews із посиланням на заяву речника ООН.

“Генеральна Асамблея ООН скликала термінове засідання наступного понеділка для обговорення оголошеної Росією анексії чотирьох частково окупованих регіонів України, заявив речник ООН”, – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі 193 країни-члени ООН обговорять резолюцію щодо анексії, яка зараз готується.

Нагадаємо, 30 вересня делегація РФ у Раді Безпеки ООН застосувала вето під час голосування резолюції із засудженням кремлівські псевдореферендуми в Україні. Також ця резолюція закликала не визнавати жодних змін українських кордонів.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що анексія Росією окупованих українських територій зневажає цілі та принципи організації.

30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив незаконну анексію чотирьох українських областей – Херсонської, Донецької, Луганської і Запорізької. Повністю армія ворога не контролює жодну з них, ба більше, навіть втрачає раніше захоплені населені пункти.

Анексія була оголошена після фейкових референдумів, результати яких окупанти оформили ще до їх проведення.Україна у відповідь на псевдореферендуми закликала союзників надати більше далекобійної артилерії та впровадити проти Росії нові санкції.