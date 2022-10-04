Глава ЦВК закликав виключити Росію та Білорусь зі складу Асоціації всесвітніх виборчих органів

Голова центральної виборчої комісії України Олег Діденко закликав виключити Росію та Білорусь зі складу Асоціації всесвітніх виборчих органів.

Про це повідомили в пресслужбі ЦВК.

Лист із таким проханням Діденко надіслав генсеку А-WEB Джонхюн Чо і заступниці голови виборчої комісії Південної Африки Джанет Лав.

Копію цього листа відправили членам Асоціації всесвітніх виборчих органів.

Діденко закликав адресатів засудити вторгнення Росії в Україну і припинити будь-яку співпрацю з державою-агресором та її органами до встановлення демократичного режиму в цій державі, а також не допускати участі громадян РФ у спостереженні за виборами як міжнародних спостерігачів.

"Судячи з усього, Росія та Білорусь десятиліттями не робили справжніх спроб провести демократичні вибори. Цей останній крок, повномасштабна війна, є ще одним нагадуванням про авторитарні владні структури, які домінують над усіма рішеннями в цих диктатурах, включаючи їхні виборчі органи. Ось чому ми твердо віримо, що така асоціація як A-WEB, яка прагне "сприяти ефективності та результативності проведення вільних, справедливих, прозорих виборів у всьому світі", повинна вилучити ці диктатури (Росію та Білорусь) з-поміж членів своєї асоціації", - наголосив глава ЦВК.

Діденко додав, що звертався в лютому до керівництва A-WEB, та воно не вжило жодних дій щодо виключення Росії та Білорусі з Асоціації.

"Ми визнаємо обіцянку A-WEB обговорити це питання на наступному засіданні. Ми очікуємо, що це відбудеться на майбутній зустрічі Генеральної Асамблеї в Південній Африці, і результатом буде виключення Росії та Білорусі як країн, які продемонстрували відверту неповагу до основних принципів виборчої демократії", - підкреслив очільник ЦВК.

Діденко звернувся із закликом до членів A-WEB, аби вони не брали участі у запланованих заходах в ПАР, якщо там будуть представники РФ і Білорусі.

Нагадаємо, нещодавно генеральний директор "Шахтаря" розкритикував ФІФА за продовження співпраці з Росією.

Верховна Рада ще в травні звернулась до ЮНЕСКО з вимогою позбавити РФ членства.