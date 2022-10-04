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Глава ЦВК закликав виключити Росію та Білорусь зі складу Асоціації всесвітніх виборчих органів

Лист із таким проханням Діденко надіслав генсеку А-WEB і заступниці голови виборчої комісії Південної Африки.

Глава ЦВК закликав виключити Росію та Білорусь зі складу Асоціації всесвітніх виборчих органів
Фото: cvk.gov.ua

Голова центральної виборчої комісії України Олег Діденко закликав виключити Росію та Білорусь зі складу Асоціації всесвітніх виборчих органів.

Про це повідомили в пресслужбі ЦВК.

Лист із таким проханням Діденко надіслав генсеку А-WEB Джонхюн Чо і заступниці голови виборчої комісії Південної Африки Джанет Лав.

Копію цього листа відправили членам Асоціації всесвітніх виборчих органів.

Діденко закликав адресатів засудити вторгнення Росії в Україну і припинити будь-яку співпрацю з державою-агресором та її органами до встановлення демократичного режиму в цій державі, а також не допускати участі громадян РФ у спостереженні за виборами як міжнародних спостерігачів.

"Судячи з усього, Росія та Білорусь десятиліттями не робили справжніх спроб провести демократичні вибори. Цей останній крок, повномасштабна війна, є ще одним нагадуванням про авторитарні владні структури, які домінують над усіма рішеннями в цих диктатурах, включаючи їхні виборчі органи. Ось чому ми твердо віримо, що така асоціація як A-WEB, яка прагне "сприяти ефективності та результативності проведення вільних, справедливих, прозорих виборів у всьому світі", повинна вилучити ці диктатури (Росію та Білорусь) з-поміж членів своєї асоціації", - наголосив глава ЦВК.

Діденко додав, що звертався в лютому до керівництва A-WEB, та воно не вжило жодних дій щодо виключення Росії та Білорусі з Асоціації.

"Ми визнаємо обіцянку A-WEB обговорити це питання на наступному засіданні. Ми очікуємо, що це відбудеться на майбутній зустрічі Генеральної Асамблеї в Південній Африці, і результатом буде виключення Росії та Білорусі як країн, які продемонстрували відверту неповагу до основних принципів виборчої демократії", - підкреслив очільник ЦВК.

Діденко звернувся із закликом до членів A-WEB, аби вони не брали участі у запланованих заходах в ПАР, якщо там будуть представники РФ і Білорусі.

Нагадаємо, нещодавно генеральний директор "Шахтаря" розкритикував ФІФА за продовження співпраці з Росією.

Верховна Рада ще в травні звернулась до ЮНЕСКО з вимогою позбавити РФ членства.

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