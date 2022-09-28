Генеральний директор "Шахтаря" розкритикував ФІФА за продовження співпраці з Росією

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін різко висловився щодо політики ФІФА стосовно співпраці з Росією після 24 лютого.

"Як це можливо, що у всьому світі перестали мати зв’язки та вести справи з Росією, але водночас ФІФА зберігає телевізійний контракт із Росією на Чемпіонат світу? Це неймовірно.

Можливо, ФІФА не розуміє, що відбувається в Україні. Можливо, Інфантіно варто приїхати в Україну, щоб особисто побачити, що відбувається і яку допомогу ми повинні отримати від ФІФА", – цитує функціонера The Athletic. Підписуйтесь на наш Youtube канал "Усунення Росії від Чемпіонату світу – це тимчасовий акт. Але якби вони, наприклад, виключили Росію з ФІФА, то це було б рішення, що справді допомогло б Україні.

Це тому, що нам треба воювати за всіма напрямами, а не лише солдатами на полі бою. Це було рішення, на яке ми очікували від ФІФА. Але, як відомо, рішення немає", – додав Палкін.

Раніше Палкін назвав ЧС-2018 у Росії однією з передумов повномасштабної війни.