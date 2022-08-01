Директор "Шахтаря" заявив про борги клубу у розмірі €50 мільйонів

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, як клуб збирається продовжити своє існування в реаліях російсько-української війни.

"Планували жити з продажу гравців, але ФІФА нам так "допомогла", що тепер плануємо трохи інакше. У нас велика підмога – група Ліги чемпіонів, бонуси, які ми отримаємо. Це зараз один з головних фінансових факторів.

Якісь угоди з продажу ми вже уклали. Продали Фернандо, Маркоса Антоніо, Додо, Алана Патріка, Нереса. Вінісіус має оренду з правом викупу, але ми думаємо, що його викуплять теж", - заявив Палкін в інтерв'ю ua.tribuna.com.

"Ми надіслали листа до ФІФА і сказали, що йдемо до суду проти них. 15 серпня ми маємо віддати повний пакет документів у цій справі. До цього ми маємо час домовитися з ними полюбовно. Якщо до 15-го не домовляємось, то ми передаємо весь пакет документів до CAS", - запевнив генеральний директор клубу.

"Ми брали футболістів із розстроченням платежів. Ми маємо борги під 50 мільйонів євро. Виходить, що футболістів ми відпускаємо безкоштовно, а з іншого боку, нам кажуть: "Віддавай борги". А як я віддам борги? З чого? Якщо ви приймаєте таке рішення, то кажете: "Якщо ми забрали у вас футболістів, то ви тоді борги не платите", - зазначив Палкін.