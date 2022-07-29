Вербіч безкоштовно залишить "Динамо", - ЗМІ

Півзахисник "Динамо" Беньямін Вербіч домовився про трансфер з грецьким "Панатінаїкосом", повідомляє Sportday.gr.

За інформацією джерела, всі деталі трансферу вже узгоджені, словенець скористається правилом ФІФА, за яким легіонери з українських клубів мають право припиняти контракт на рік.

Схоже, Вербіч остаточно покине "Динамо", оскільки його контракт закінчується в грудні 2022 року, тобто він не зобов'язаний повертатися до Києва через рік.

Зазначається, що словенець уже прибув до Греції для підписання 3-річного контракту із "зеленими".