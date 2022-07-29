За півтора тижня ЗСУ звільнили три населених пункти Херсонщини, – Громов
За півтора тижня ЗСУ звільнили три населених пункти Херсонщини, – Громов
Росія завдала удару по Кропивницькому. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Росія завдала удару по Кропивницькому. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Чаус повідомив про масштабні обстріли Чернігівщини (оновлено)
Чаус повідомив про масштабні обстріли Чернігівщини (оновлено)
Росіяни вдарили ракетами “Калібр” по військовій частини на Київщині. Постраждали 15 людей (оновлено)
Росіяни вдарили ракетами “Калібр” по військовій частини на Київщині. Постраждали 15 людей (оновлено)
За одну годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет
За одну годину з території Білорусі запустили по Україні понад 20 ракет
Костін і Клименко. Штрихи до портретів
Костін і Клименко. Штрихи до портретів
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
Україна вперше відзначає День державності. Про що це свято
ГоловнаСпорт

УАФ звернулася до УЄФА щодо поведінки турецьких уболівальників

"Фенербахче" може понести за це покарання.

УАФ звернулася до УЄФА щодо поведінки турецьких уболівальників
Фото: YouTube

Українська асоціація футболу (УАФ) направила звернення до УЄФА щодо поведінки вболівальників турецького "Фенербахче" під час домашнього поєдинку Ліги чемпіонів проти київського "Динамо" (1:2 OT) у матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

У ньому, зокрема, йдеться про те, що під час матчу-відповіді на стамбульському стадіоні "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу" після того, як український клуб забив перший гол на 57-й хвилині матчу, уболівальники "Фенербахче" здійснювали неприйнятні скандування.

З огляду на це, УАФ повідомила УЄФА про можливе порушення клубом-господарем Дисциплінарного регламенту УЄФА під час даного поєдинку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також