УАФ звернулася до УЄФА щодо поведінки турецьких уболівальників

"Фенербахче" може понести за це покарання.

Українська асоціація футболу (УАФ) направила звернення до УЄФА щодо поведінки вболівальників турецького "Фенербахче" під час домашнього поєдинку Ліги чемпіонів проти київського "Динамо" (1:2 OT) у матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

У ньому, зокрема, йдеться про те, що під час матчу-відповіді на стамбульському стадіоні "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу" після того, як український клуб забив перший гол на 57-й хвилині матчу, уболівальники "Фенербахче" здійснювали неприйнятні скандування. Підписуйтесь на наш Youtube канал

З огляду на це, УАФ повідомила УЄФА про можливе порушення клубом-господарем Дисциплінарного регламенту УЄФА під час даного поєдинку.