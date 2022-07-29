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"Бордо" викупив у "Шахтаря" контракт гравця збірної України

Данило Ігнатенко виступатиме у Лізі 2.

"Бордо" викупив у "Шахтаря" контракт гравця збірної України
Данило Ігнатенко
Фото: ФК "Бордо"

Французький "Бордо" скористався опцією викупу контракту у "Шахтаря" 25-річного опорного півзахисника Данила Ігнатенка, який другу частину минулого сезону провів у таборі "жирондинців" на правах оренди, повідомляє RMC Sport.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону "Бордо" посів останнє місце у Лізі 1 та сезон-2022/23 має провести у Лізі 2.

Французька футбольна влада взагалі намагалася відправити "жирондинців" до третього дивізіону і позбавити клуб професійного статусу через борги в 52 млн євро, проте "Бордо" кілька днів тому виграв у НОК Франції апеляцію з цього процесу і, швидше за все, зможе стартувати в сезоні з Ліги 2 .

Разом з тим клубу тимчасово не дозволено заявляти новачків на сезон, а тому Ігнатенко, як і два інших новобранця, не допоможуть команді в найближчі вихідні на старті сезону в матчі проти "Валансьєна".

Зазначимо, Ігнатенко 8 червня дебютував за збірну України, вийшовши на заміну замість Сергія Сидорчука у матчі Ліги націй-2022/23 зі збірною Ірландії (1:0).

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