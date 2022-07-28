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"Ворскла" поступилася АІКу в матчі-відповіді і вилетіла з Ліги конференцій

Для полтавців євросезон завершився тільки-но розпочавшись.

"Ворскла" поступилася АІКу в матчі-відповіді і вилетіла з Ліги конференцій
АІК - "Ворскла"
Фото: EPA/UPG

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА полтавська "Ворскла" в Стокгольмі намагалася зберегти завойований тижнем тому гандикап в один м'яч (3:2) у протистоянні зі шведським АІКом.

І практично весь перший тайм підопічним Віктора Скрипника це вдавалося. Але на 45+2 хвилині Юсафат Мендес відкрив рахунок у матчі і, як виявилося надалі, перевів поєдинок до овертайму – 1:0.

А на 107-й хвилині сербський арбітр Мілош Міланович побачив гол-фантом від Акселя Бйорнстрема (2:0), який і вивів шведський клуб до наступного раунду турніру.

Огляд матчу АІК - "Ворскла".

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