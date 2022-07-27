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Чоловіча збірна України виграла четвертий етап баскетбольної Ліги націй 3x3 у Каунасі

Жіноча збірна України U-23 стала третьою.

Чоловіча збірна України виграла четвертий етап баскетбольної Ліги націй 3x3 у Каунасі
Фото: ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 віком до 23 років здобула перемогу на четвертому етапі Ліги націй в Каунасі, інформує пресслужба Федерації баскетболу України.

Команда у складі Олега Бондаренка, Віталія Шорсткого, Данила Соколенка та Яківа Титова пройшла турнір без поразок, вигравши всі три матчі.

У фіналі підлеглі Тимура Арабаджи у неймовірно запеклому матчі здолали збірну Польщі - 21:18.

Додамо, що жіноча збірна України віком до 23 років посіла третє місце.

У матчі за "бронзу" українська команда перемогла збірну Латвії - 20:15.

Вже сьогодні там же у баскетбольній столиці Литви Каунасі пройде п'ятий етап ЛН.

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