Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
Оксана Продан: "Коли з Гетманцевим, секретарем Ради відновлення, бореться велика частина суспільства, напевно, щось йде не так"
Українські військові знищили російську батарею С-300
Українські військові знищили російську батарею С-300
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
В СБУ показали, як знищили Т-72 і 15 окупантів
В СБУ показали, як знищили Т-72 і 15 окупантів
ЗСУ відбили ракетний удар із Чорного моря – знищено три "калібри"
ЗСУ відбили ракетний удар із Чорного моря – знищено три "калібри"
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
У Хмельницькій області спрацювала ППО, – голова ОВА (оновлено)
У Хмельницькій області спрацювала ППО, – голова ОВА (оновлено)
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСпорт

Понад ₴1 мільйон на підтримку ЗСУ зібрали під час футбольного матчу збірних Легенд та Зірок

У Мінаї глядачі побачили каскад голів.

Понад ₴1 мільйон на підтримку ЗСУ зібрали під час футбольного матчу збірних Легенд та Зірок

У Минаї під час благодійного матчу збірної Легенд проти збірної Зірок зібрали понад мільйон гривень на підтримку Збройних сил України, повідомляє Sportarena.com.

У поєдинку, який відбувся 24 липня, взяли участь 35 зірок футболу та шоубізнес. Тренером збірної Легенд виступив Олексій Михайличенко, збірної Зірок – Володимир Шаран.

Матч завершився перемогою Легенд – 8:7.

У складі переможців виступили зокрема Олександр Шовковський, Євген Селезньов, Руслан Ротань, Мирон Маркевич, Ігор Бєланов, Андрій Русол, Владислав Ващук та Даріо Срна.

За збірну Зірок грали зокрема Олександр Денисов, Ігор Ласточкін, Ігор Циганик, Олександр Педан та Артем Пивоваров.

На виручені гроші планується купівля тепловізорів та автомобілів для ЗСУ. Кошти передали громадській благодійній організації “Ліга Життя”, яка організує доставку техніки армії.

Обзор матчу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також