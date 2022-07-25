Понад ₴1 мільйон на підтримку ЗСУ зібрали під час футбольного матчу збірних Легенд та Зірок

У Минаї під час благодійного матчу збірної Легенд проти збірної Зірок зібрали понад мільйон гривень на підтримку Збройних сил України, повідомляє Sportarena.com.

У поєдинку, який відбувся 24 липня, взяли участь 35 зірок футболу та шоубізнес. Тренером збірної Легенд виступив Олексій Михайличенко, збірної Зірок – Володимир Шаран.

Матч завершився перемогою Легенд – 8:7.

У складі переможців виступили зокрема Олександр Шовковський, Євген Селезньов, Руслан Ротань, Мирон Маркевич, Ігор Бєланов, Андрій Русол, Владислав Ващук та Даріо Срна.

За збірну Зірок грали зокрема Олександр Денисов, Ігор Ласточкін, Ігор Циганик, Олександр Педан та Артем Пивоваров.

На виручені гроші планується купівля тепловізорів та автомобілів для ЗСУ. Кошти передали громадській благодійній організації “Ліга Життя”, яка організує доставку техніки армії.

Обзор матчу.