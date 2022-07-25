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Україна виборола 8 медалей на юніорському чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

У медальному заліку "жовто-блакитні" – другі.

Україна виборола 8 медалей на юніорському чемпіонаті Європи зі стрибків у воду
Фото: Ukrainian Diving Federation

Юніорська збірна України зі стрибків у воду завершила свої виступи на чемпіонаті Європи в Бухаресті.

Нашим спортсменам вдалося здобути вісім медалей - 4 золоті та стільки ж бронзових, повідомляє пресслужба Федерація України зі стрибків у воду.

Кирило Азаров та Ганна Арнаутова здобули по дві золоті медалі. Азаров переміг у стрибках із трампліна на 1 м та на 3 м.

Арнаутова стала чемпіонкою із синхронних стрибків у парі з Нікою Шурдою, а також завоювала "золото" на метровому трампліні.

"Бронзу" у синхронних стрибках дуетів з вишки принесли Софія Есман та Софія Іванова, а ще Данило Аванесов та Марко Барсуков.

Барсуков та Максим Мірза здобули бронзові медалі в індивідуальних стрибках.

Варто сказати, що Україна посіла друге місце в загальному заліку, поступившись лише Італії.

Загалом у турнірі взяли участь 22 країни і лише 9 з них здобули медалі.

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