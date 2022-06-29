Український дует зупинився за крок від п'єдесталу пошани на ЧС з водних видів спорту

Олексій Середа та Кирило Болюх зайняли 4-те місце в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

У Будапешті триває XIX чемпіонат світу з водних видів спорту.

Напередодні розіграли комплект медалей в синхронних стрибках з 10-метрової вишки серед чоловіків.

Український тандем Олексій Середа/Кирило Болюх завершив кваліфікацію із другим результатом, але за підсумком фіналу українці з сумою балів 396,27 стали лише четвертими.

Відзначимо, що для 16-річного Середи – це другий чемпіонат світу в кар'єрі, для 15-річного Болюха – дебютний.

Переможцями турніру стали китайці Ян Хао і Лянь Цзюньцзэ, "срібло" – у британського дуету Меттью Лі і Ноа Вільямса, замкнули п’єдестал Райлен В'єнс і Натан Жомбор-Мюррей з Канади.

ЧС-2022 з водних видів спорту. Будапешт, Угорщина. Синхронні стрибки. Вишка, 10 метрів. Чоловіки.