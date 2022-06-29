Український дует зупинився за крок від п'єдесталу пошани на ЧС з водних видів спорту

У Будапешті триває XIX чемпіонат світу з водних видів спорту.
Напередодні розіграли комплект медалей в синхронних стрибках з 10-метрової вишки серед чоловіків.
Український тандем Олексій Середа/Кирило Болюх завершив кваліфікацію із другим результатом, але за підсумком фіналу українці з сумою балів 396,27 стали лише четвертими.
Відзначимо, що для 16-річного Середи – це другий чемпіонат світу в кар'єрі, для 15-річного Болюха – дебютний.
Переможцями турніру стали китайці Ян Хао і Лянь Цзюньцзэ, "срібло" – у британського дуету Меттью Лі і Ноа Вільямса, замкнули п’єдестал Райлен В'єнс і Натан Жомбор-Мюррей з Канади.
ЧС-2022 з водних видів спорту. Будапешт, Угорщина. Синхронні стрибки. Вишка, 10 метрів. Чоловіки.
- Ян Хао/Лянь Цзюньцзє (Китай) – 467.79
- Меттью Лі/Ноа Вільямс (Велика Британія) – 427.71
- Райлен В'єнс/Натан Жомбор-Мюррей (Канада) – 417.12
- Олексій Середа/Кирило Болюх (Україна) – 396.27.