Романчук здобув історичну першу для України медаль чемпіонату світу на відкритій воді

У Будапешті триває XIX чемпіонат світу з водних видів спорту.

Український плавець Михайло Романчук із результатом 53:13.90 здобув бронзову медаль на дистанції 5 км.

Ця медаль Романчука стала першою в історії України на чемпіонаті світу на відкритій воді.

Перемогу святкував німець Флоріан Велльброк, а другим став італієць Грегоріо Палтріньєрі.

Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022. Будапешт.

5 км, відкрита вода. Чоловіки. Фінал.

Флоріан Велльброк (Німеччина) - 52:48.80 Грегоріо Палтріньєрі (Італія) +00:03.90 Михайло Романчук (Україна) +00:25.10. Official Results are in!! #openwater Men's 5km

🇩🇪 Florian Wellbrock🥇

🇮🇹 Gregorio Paltrinieri🥈

🇺🇦Mykhailo Romanchuk 🥉

Official Results 👉https://t.co/vEnqUOpjkE pic.twitter.com/IZfumshJ8h — FINA (@fina1908) June 27, 2022

Нагадаємо, на цьому турнірі Романчук із рекордом України завоював "бронзу" на дистанції 800 м вільним стилем.