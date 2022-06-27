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ГоловнаСпорт

Романчук здобув історичну першу для України медаль чемпіонату світу на відкритій воді

Михайло здобув бронзу на дистанції 5 км.

Романчук здобув історичну першу для України медаль чемпіонату світу на відкритій воді
Михайло Романчук
Фото: facebook.com/olympicua

У Будапешті триває XIX чемпіонат світу з водних видів спорту.

Український плавець Михайло Романчук із результатом 53:13.90 здобув бронзову медаль на дистанції 5 км.

Ця медаль Романчука стала першою в історії України на чемпіонаті світу на відкритій воді.

Перемогу святкував німець Флоріан Велльброк, а другим став італієць Грегоріо Палтріньєрі.

Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022. Будапешт.

5 км, відкрита вода. Чоловіки. Фінал.

  1. Флоріан Велльброк (Німеччина) - 52:48.80
  2. Грегоріо Палтріньєрі (Італія) +00:03.90
  3. Михайло Романчук (Україна) +00:25.10.

Нагадаємо, на цьому турнірі Романчук із рекордом України завоював "бронзу" на дистанції 800 м вільним стилем.

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