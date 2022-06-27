Романчук здобув історичну першу для України медаль чемпіонату світу на відкритій воді

У Будапешті триває XIX чемпіонат світу з водних видів спорту.
Український плавець Михайло Романчук із результатом 53:13.90 здобув бронзову медаль на дистанції 5 км.
Ця медаль Романчука стала першою в історії України на чемпіонаті світу на відкритій воді.
Перемогу святкував німець Флоріан Велльброк, а другим став італієць Грегоріо Палтріньєрі.
Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022. Будапешт.
5 км, відкрита вода. Чоловіки. Фінал.
- Флоріан Велльброк (Німеччина) - 52:48.80
- Грегоріо Палтріньєрі (Італія) +00:03.90
- Михайло Романчук (Україна) +00:25.10.
Official Results are in!! #openwater Men's 5km— FINA (@fina1908) June 27, 2022
🇩🇪 Florian Wellbrock🥇
🇮🇹 Gregorio Paltrinieri🥈
🇺🇦Mykhailo Romanchuk 🥉
Official Results 👉https://t.co/vEnqUOpjkE pic.twitter.com/IZfumshJ8h
Нагадаємо, на цьому турнірі Романчук із рекордом України завоював "бронзу" на дистанції 800 м вільним стилем.