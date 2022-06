Романчук здобув історичну першу для України медаль чемпіонату світу на відкритій воді

Official Results are in!! #openwater Men's 5km

🇩🇪 Florian Wellbrock🥇

🇮🇹 Gregorio Paltrinieri🥈

🇺🇦Mykhailo Romanchuk 🥉

Official Results 👉https://t.co/vEnqUOpjkE pic.twitter.com/IZfumshJ8h