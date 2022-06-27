Клуб із Саудівської Аравії орендував форварда "Динамо"

Форвард київського "Динамо" та національної збірної Люксембургу Жерсон Родрігеш на правах оренди до кінця сезону 2022/23 перейшов до клубу "Аль-Вехда", повідомляється у twitter саудитського клубу.

جيرسون رودريغيز كابتن منتخب لوكسمبورغ و لاعب دينامو كييف الأوكراني وحداوي ❤️👏🏼@gerson7lux #الوحدة pic.twitter.com/1Xy2ifmSI8 — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) June 27, 2022

Команда з міста Мекка за підсумками минулого сезону зуміла вийти до елітного дивізіону Саудівської Аравії.

Нагадаємо, минулий сезон Родрігеш завершував в оренді в турецькому "Еюпспорі", за який встиг провести 3 матчі, забити 3 м'ячі та віддати 1 гольову передачу.