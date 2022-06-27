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Клуб із Саудівської Аравії орендував форварда "Динамо"

Жерсон Родрігеш виступатиме за "Аль-Вехда".

Форвард київського "Динамо" та національної збірної Люксембургу Жерсон Родрігеш на правах оренди до кінця сезону 2022/23 перейшов до клубу "Аль-Вехда", повідомляється у twitter саудитського клубу.

Команда з міста Мекка за підсумками минулого сезону зуміла вийти до елітного дивізіону Саудівської Аравії.

Нагадаємо, минулий сезон Родрігеш завершував в оренді в турецькому "Еюпспорі", за який встиг провести 3 матчі, забити 3 м'ячі та віддати 1 гольову передачу.

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