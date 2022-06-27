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Вімблдон додатково передасть £250 тисяч на допомогу українським біженцям

Раніше було передано 200 тисяч фунтів.

Вімблдон додатково передасть £250 тисяч на допомогу українським біженцям
Фото: Eurosport

Wimbledon передасть ще 250 тис. фунтів допомоги українським біженцям в рамках ініціативи Tennis Plays for Peace і британського Червоного Хреста, інформує xsport.ua.

Раніше благодійний фонд Wimbledon вже перераховував 200 тис. фунтів на допомогу біженцям через кілька благодійних організацій, також турнір передав 100 тис. доларів в рамках ініціативи Tennis Plays for Peace, організованої керівними тенісними органами.

Варто відзначити, що організатори також запросили посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Вадима Пристайка в королівську ложу в день відкриття турніру.

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