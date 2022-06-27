Ус виборола "бронзу" на етапі кубка світу з гребного слалому

Українка вдруге за останній тиждень піднімається на п'єдестал.

У словенському місті Тацен пройшов етап кубка світу з гребного слалому, де вдалося піднятися на п'єдестал українці Вікторії Ус, інформує isport.ua.

Ус виборола бронзову медаль у слаломі на байдарці, поступившись 0.56 секунд Меллорі Франклін з Великобританії.

А "золото" виборола представниця Австралії Джесіка Фокс.

Кубок світу. Тацен.

Слалом на байдарках.

Джессіка Фокс (Австралія) – 94.24 секунд Меллорі Франклін (Великобританія) – 97.02 Вікторія Ус (Україна) – 97.58.

Нагадаємо, що раніше Ус здобула першу в історії України медаль в екстремальному слаломі на етапі Кубка світу у Кракові.