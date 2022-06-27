Ус виборола "бронзу" на етапі кубка світу з гребного слалому

У словенському місті Тацен пройшов етап кубка світу з гребного слалому, де вдалося піднятися на п'єдестал українці Вікторії Ус, інформує isport.ua.
Ус виборола бронзову медаль у слаломі на байдарці, поступившись 0.56 секунд Меллорі Франклін з Великобританії.
А "золото" виборола представниця Австралії Джесіка Фокс.
Кубок світу. Тацен.
Слалом на байдарках.
- Джессіка Фокс (Австралія) – 94.24 секунд
- Меллорі Франклін (Великобританія) – 97.02
- Вікторія Ус (Україна) – 97.58.
Нагадаємо, що раніше Ус здобула першу в історії України медаль в екстремальному слаломі на етапі Кубка світу у Кракові.