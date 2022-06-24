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ISU не показав фотографії російських фігуристів у галереї олімпійських чемпіонів Пекіна-2022

Міжнародний союз ковзанярів проігнорував російських олімпіоніків.

ISU не показав фотографії російських фігуристів у галереї олімпійських чемпіонів Пекіна-2022
Фото: twitter.com/ISU

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) не помістив фотографії російських фігуристів у галереї олімпійських чемпіонів Пекіна-2022 з нагоди Міжнародного олімпійського дня.

Згідно з офіційною сторінкою Twitter ISU, чемпіонку в жіночому одиночному катанні Ганну Щербакову замінили на японську фігуристку Каорі Сакамото, яка стала бронзовою призеркою змагань.

Також ISU не показав фотографії переможців командного турніру Пекіна-2022, "золото" в якому виборола збірна Росії.

На сторінці організації представлені знімки чемпіонів Пекіна-2022 у танцях на льоду Габріели Пападакіс та Гійома Сізерона, переможців у парному катанні Веньцзінь Суй та Цун Ханя, а також переможця у чоловічому одиночному катанні Натана Чена.

Нагадаємо, що збірна Росії з фігурного катання так і не здобула свої золоті медалі за перемогу в командному турнірі. Церемонію нагородження досі не провели.

Міжнародний олімпійський день відзначається 23 червня. Цю дату було обрано з метою увічнення створення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) 23 червня 1894 року.

Нагадаємо, ISU безстроково усунув росіян та білорусів від міжнародних змагань.

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