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Генеральний директор "Шахтаря" заявив, що агенти "намагаються вкрасти гравців"

Сергій Палкін незадоволений діями агентів футболістів донецького клубу.

Генеральний директор "Шахтаря" заявив, що агенти "намагаються вкрасти гравців"
Сергій Палкін
Фото: Трибуна

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, чому його клубу так важко оформлювати трансфери в це літнє вікно.

"Цього літа трансферний ринок для нас повністю змінився. Сьогодні ми не купуємо гравців. Але ми в змозі продати їх.

Що ми можемо запропонувати іноземним гравцям на цей момент? Ми граємо в Лізі чемпіонів, але невідомо, де будемо проводити матчі. Якщо ми гратимемо УПЛ за кордоном, то зможемо зберегти деяких легіонерів. Якщо ні – шансів немає. Ніхто не приїде грати в Україну", - цетує Палкіна theathletic.com.

"Скільки гравців піде? Це залежить від ринку. Думаю, 95% українських гравців ми втримаємо. Щодо легіонерів – я ще не знаю. Ідуть складні переговори. Деякі агенти знищують нас. Вони намагаються вкрасти гравців. Вони грають в ігри, зв’язуються з клубами, кажуть, не платіть "Шахтарю", і угоди розриваються.

Ви не можете уявити, що відбувається. Агенти приходять до клубів і кажуть: "Не платіть "Шахтарю", гравці стануть вільними агентами, просто заплатіть мені 10 млн євро і забудьте про клуб", - висловлює своє незадоволення генеральний діректор.

"Деякі агенти очікували, що FIFA видасть якусь постанову, за якою всі іноземні гравці в Україні стануть вільними агентами. Це неможливо. Вони намагаються маніпулювати ситуацією.

FIFA має озвучити свою позицію з цього приводу. Сподіваюся, це допоможе українському футболу. Якщо це не допоможе українському футболу – це буде катастрофа, а для FIFA – ганьба.

Президент нашої федерації зв’язався з президентом FIFA Джанні Інфантіно. Вважаю, рішення буде розумним і підтримає український футбол. Іноді FIFA просто не звертає увагу на гравців, але наш футбол має структурні проблеми через цю війну. На цей час клубам потрібна підтримка", - зазначив Палкін.

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