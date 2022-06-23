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Дві українки пробилися в чвертьфінал турніру WTA в Істборні

Компанію Цуренко склала Калініна.

Дві українки пробилися в чвертьфінал турніру WTA в Істборні
Ангеліна Калініна
Фото: EPA/UPG

У третьому колі турніру в Істборні (Великобританія) перша ракетка України Ангеліна Калініна (WTA 36) обіграла Юлію Путівцеву (WTA 33) з Казахстану - 6:3, 2:6, 6:3.

Матч тривав 2 години, протягом яких українка подала два ейси та зробила п'ять подвійних помилок.

Також українка реалізувала шість з семи брейк-пойнтів проти п'яти з дванадцяти у Путівцевої.

У чвертьфіналі Калініна зіграє проти першої ракетки Латвії Олени Остапенко (WTA 14).

Раніше в чвертьфінал турніру в Істборні вийшла Леся Цуренко (WTA 114), яка також у трьох сетах зломила опір полячки Магды Линетт (WTA 66) - 7:5, 3:6, 7:5.

За право вийти в півфінал Леся посперечається з бразилійкою Хаддад Майї (WTA 29).

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