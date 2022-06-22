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Стало офіційно відомо, де "Динамо" проведе домашній матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче"

У польському місті Лодзь.

Стало офіційно відомо, де "Динамо" проведе домашній матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче"

Київське "Динамо" свій домашній поєдинок другого відбірного раунду Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче" проведе у польському місті Лодзь на муніципальному стадіоні "ЛКС ім. Владислава Круля", повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Поєдинок відбудеться у середу, 20 липня, о 20:00 за київським часом.

Зустріч у відповідь команди проведу в Стамбулі на клубному стадіоні "Фенербахче" "Шюкрю Сараджоглу". Гра відбудеться 26 чи 27 липня.

Нагадаємо, переможець двоматчевого протистояння вийде до фінального раунду плей-оф, а той, хто програв, вирушить у третій відбірковий раунд Ліги Європи.

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