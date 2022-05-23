"Динамо" дізналося потенційного суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" дізналося можливого суперника в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів наступного сезону.

Суперником стане або віцечемпіон Туреччини, або віцечемпіон Кіпру.

Першою визначилася доля другого місця в турецькій Суперлізі. "Срібло" в цій першості дісталося "Фенербахче".

Тим часом "срібло" в чемпіонаті Кіпру завоював АЕК (Ларнака).

Жеребкування другого раунду кваліфікації ЛЧ відбудеться 15 червня. Матчі пройдуть 19-20 липня і 26-27 липня.

"Динамо" на цій стадії буде сіяним.

Зазначимо також, що в разі виходу до третього раунду кваліфікації "Динамо" зможе зустрітися з "Монако", який проґавив другий рядок чемпіонату Франції і посів третє місце.