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Росію позбавлять матчу за Суперкубок УЄФА

Матч мав пройти в Казані.

Росію позбавлять матчу за Суперкубок УЄФА
Фото: УЕФА

В УЄФА вирішили відібрати в Казані право провести матч за Суперкубок УЄФА-2023, повідомляє xsport.ua за даними джерела ESPN.

Матч між переможцями Ліги Європи і Ліги чемпіонів мав пройти на "Ак-Барс-Арені", котра приймала шість ігор Чемпіонату світу-2018.

Варто нагадати, що Санкт-Петербург мав прийняти фінал Ліги чемпіонів сезону-2021/22, а збірна Росії мусила зіграти проти Польщі у кваліфікації ЧС-2022. Однак вирішальний матч ЛЧ, в якому зустрінуться "Ліверпуль" і "Реал", віддали Парижу, а поляки вийшли у фінал плей-оф кваліфікації напряму. Це все санкції UEFA за вторгнення на територію України.

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