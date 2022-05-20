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"Шахтар" зібрав ₴26 млн для допомоги Україні

При цьому дохід від благодійних матчів становив 13,2 млн гривень.

"Шахтар" зібрав ₴26 млн для допомоги Україні
"Шахтар"
Фото: shakhtar.com

"Шахтар" зібрав 25,6 млн гривень для допомоги Україні в умовах повномасштабного російського вторгнення, повідомляють на офіційному сайті "гірників".

Серія благодійних матчів у рамках Shakhtar Global Tour for Peace дозволила виручити клубу 13,2 млн гривень. Спільні благодійні аукціони з компаніями Sorare та Binance зібрали загалом понад 7,2 млн гривень.

Ще 4 млн вдалося акумулювати Shelter Centre "Шахтаря" на "Арені Львів", і 1,2 млн залучив фонд Shakhtar Social.

На виручені кошти купують усе необхідне для ЗСУ, українських громадян і дітей, які постраждали від війни.

"Діяльність, яку веде "Шахтар" з перших днів війни проти Росії, спрямована насамперед на залучення необхідних ресурсів для ЗСУ та для підтримки наших громадян. Товариські матчі, які ми зіграли, та проєкти з комерційними партнерами вже дозволили зібрати понад 25 млн гривень.

Частину коштів ми направили на придбання аптечок і касок, частину – на підтримку Shelter Center на "Арені Львів", – цитує генерального директора Сергія Палкіна клубна пресслужба.

"Ми також почали фінансово підтримувати дітей, які втратили на війні батьків. Клуб продовжить роботу в цьому напрямку: робитимемо все, що в наших силах, щоб допомогти перемогти у війні. І немає жодних сумнівів – ми обов'язково переможемо", – переконаний функціонер.

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