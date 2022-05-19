Моуріньо хоче бачити Мудрика у своїй команді

На вінгера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика йде справжнє полювання.

Зацікавленість у підписанні гравця збірної України виявляє римська "Рома".

За інформацією Calciomercato, особисто Жозе Моуріньо хотів би бачити українця в рядах "вовків".

Для цього "Ромі" доведеться поборотися з німецьким "Баєром", який є фаворитом у боротьбі за гравця "Шахтаря".

Раніше повідомлялося, що "Баєр" може заплатити за Мудрика близько 20 млн євро.

В 11 матчах минулого сезону УПЛ Мудрик забив 2 м'ячі і зробив 6 гольових передач. 11 травня гравець дебютував за збірну України та забив за неї дебютний гол.

Нагадаємо, щоб допомогти українським дітям, "Рома" продала з аукціону "бойові" футболки із символікою України.