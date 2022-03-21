Команди на передматчеву розминку вийшли у футболках із малюнком у вигляді серця у кольорах українського прапора та написом "Разом за мир".

Фото: EPA/UPG

Напередодні в Римі в рамках 30-го туру Серії А відбулося 194-те Derby Capitolino між клубами "Рома" та "Лаціо" (3:0).

Перед поєдинком римські клуби висловили підтримку Україні, яка зазнала агресії Росії.

Команди на передматчеву розминку вийшли у футболках з малюнком у вигляді серця у кольорах українського прапора і написом "Разом за мир".

Фото: EPA/UPG Автор дубля Теммі Абрахам

Презентація акції відбулася напередодні матчу в присутності корпоративного генерального директора "Роми" П'єтро Берарді, президента "Лаціо" Клаудіо Лотіто, мера Рима Роберто Гуальтьєрі та футболістів Серхіо Олівейри ("Рома") та Чиро Іммобіле ("Лаціо").