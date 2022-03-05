Футбольний клуб "Рома" розпочав програму допомоги українським дітям

Фото: ФК "Рома"

Римський футбольний клуб "Рома" приєднався до акції Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та розпочав програму допомоги українським дітям, які постраждали від вторгнення Росії, повідомляє офіційний сайт. клубу.

Для початку римський клуб передав 2000 одиниць зимового одягу для новонароджених та 1000 речей для дітей молодшого віку.

"У період величезного занепокоєння у всьому світі ситуацією, з якою стикається мирне населення України, "Рома" хоче запропонувати свою підтримку та допомогу дітям, які змушені страждати від наслідків війни. Клуб думає про них і робить конкретні кроки, щоб допомогти їм, сприяючи роботі UNHCR", – сказав генеральний директор "Роми" П'єтро Берарді.

Крім того, на матч 28-го туру Серії А проти "Аталанти", за яку виступає українець Руслан Малиновський, команда вийде у футболках зі спеціальними нашивками з логотипом UNHCR і серцем у кольорах українського прапора – щоб підвищити поінформованість про продовження гуманітарної кризи.

Усі футболки з матчу, який пройде завтра, згодом будуть виставлені на аукціон, а всі кошти будуть передані UNHCR для подальшої підтримки плану дій щодо допомоги юним українським біженцям.