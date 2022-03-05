Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок. Пожежу вдалось ліквідувати (оновлюється, пряма трансляція)
Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок. Пожежу вдалось ліквідувати (оновлюється, пряма трансляція)
У Київській області, в Одесі та на Волині повітряна тривога (оновлено)
У Київській області, в Одесі та на Волині повітряна тривога (оновлено)
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Українські захисники вибили російських окупантів з Гостомеля
Українські захисники вибили російських окупантів з Гостомеля
В Енергодарі пролунав сильний вибух, – Енергоатом
В Енергодарі пролунав сильний вибух, – Енергоатом
Противник має втрати на всіх напрямках, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку, – Генштаб
Противник має втрати на всіх напрямках, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку, – Генштаб
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Генштаб ЗСУ озвучив п'ять змін у тактиці ворога
Генштаб ЗСУ озвучив п'ять змін у тактиці ворога
Геращенко опублікував перший список російських військових, які потрапили в полон
Геращенко опублікував перший список російських військових, які потрапили в полон
ГоловнаСпорт

Футбольний клуб "Рома" розпочав програму допомоги українським дітям

Італійці передали Україні 3 000 одиниць зимового одягу для новонароджених та дітей молодшого віку.

Футбольний клуб "Рома" розпочав програму допомоги українським дітям
Фото: фк рома

Фото: ФК "Рома"

Римський футбольний клуб "Рома" приєднався до акції Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та розпочав програму допомоги українським дітям, які постраждали від вторгнення Росії, повідомляє офіційний сайт. клубу.

Для початку римський клуб передав 2000 одиниць зимового одягу для новонароджених та 1000 речей для дітей молодшого віку.

"У період величезного занепокоєння у всьому світі ситуацією, з якою стикається мирне населення України, "Рома" хоче запропонувати свою підтримку та допомогу дітям, які змушені страждати від наслідків війни. Клуб думає про них і робить конкретні кроки, щоб допомогти їм, сприяючи роботі UNHCR", – сказав генеральний директор "Роми" П'єтро Берарді.

Крім того, на матч 28-го туру Серії А проти "Аталанти", за яку виступає українець Руслан Малиновський, команда вийде у футболках зі спеціальними нашивками з логотипом UNHCR і серцем у кольорах українського прапора – щоб підвищити поінформованість про продовження гуманітарної кризи.

Усі футболки з матчу, який пройде завтра, згодом будуть виставлені на аукціон, а всі кошти будуть передані UNHCR для подальшої підтримки плану дій щодо допомоги юним українським біженцям.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також