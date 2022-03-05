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FIG відсторонила російських і білоруських гімнастів від турнірів

Це сталося напередодні відкриття чемпіонату світу.

FIG відсторонила російських і білоруських гімнастів від турнірів
Фото: FIG

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) на екстреному засіданні ухвалив рішення усунути гімнастів з Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою, повідомляє пресслужба організації.

При цьому наголошується, що Виконком FIG зважив на останні рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), позицію Комісії спортсменів (ФІЖ), а також глибоке занепокоєння та позиції, виражені багатьма національними федераціями гімнастики.

"FIG хотіла б підкреслити, що рішення про ці виняткові та екстрені заходи ухвалюються з урахуванням надзвичайних обставин.

Вони є превентивними заходами, спрямованими на збереження цілісності гімнастики, безпеки та недоторканності членів і всіх спортсменів та учасників, а також боротьбу з усіма формами насильства та спортивної несправедливості", - йдеться в заяві.

Заборона набуває чинності 7 березня.

Зазначимо, що з 10 до 13 березня в Азербайджані пройде чемпіонат світу з акробатичної гімнастики.

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