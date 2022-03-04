Міжнародна федерація важкої атлетики усунула росіян від участі у змаганнях

Під санкції також потрапили білоруські спортсмени.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) ухвалив рішення усунути російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних і континентальних змаганнях у зв'язку із ситуацією в Україні, повідомляє пресслужба організації.

"Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) глибоко стурбована ситуацією в Україні та засуджує вторгнення Росії в державу Україна.

Таким чином, Виконавча рада IWF ухвалила рішення призупинити участь усіх спортсменів, офіційних осіб команд і технічних посадових осіб з Росії та Білорусі у будь-яких міжнародних чи континентальних змаганнях з важкої атлетики до подальшого повідомлення.

Крім того, до подальшого повідомлення в цих країнах не буде організовано жодних санкціонованих IWF заходів", - йдеться в заяві IWF.

"Виконавча рада IWF продовжить уважно стежити за розвитком ситуації. Вищезазначені виняткові заходи можуть бути адаптовані і, сподіваємося, зрештою, скасовані", — зазначено в заяві.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував усім спортивним федераціям та організаторам змагань відмовляти російським спортсменам у допуску на них.